Отруєному блідою поганкою підліткові пересадили печінку

Білоруські хірурги успішно провели операцію по пересадці печінки 16-річному підліткові, повідомляє БЕЛТА. Хлопець, що отруївся блідою поганкою, був доставлений в 9-у клінічну лікарню Мінська 3 вересня з Гомельської обласної лікарні. В результаті важкого ураження печінки, викликаного отруйним грибом, пацієнт впав у кому, і його стан швидко погіршувався.

Єдиним способом врятувати життя постраждалого в такій ситуації була пересадка печінки. Пошук відповідного органу зайняв близько доби, і операція, що продовжилася 14 годин, була проведена в ніч з 4 на 5 вересня.

Зараз пацієнт перебуває в свідомості, в його стані спостерігається стійка позитивна динаміка. Хлопець спілкується з оточуючими і навіть починає вставати з ліжка.

За словами анестезіолога-реаніматолога 9-ої клінічної лікарні Мінська Андрія Златогуре, дана операція - 37-а по рахунку трансплантація печінки в Білорусії і перша подібна операція - проведена пацієнтові у віці до 18 років.

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