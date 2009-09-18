Як робити помідорний ліфтинг обличчя?

Чим корисні помідори? Вони багате джерело пігменту лікопену. Це могутній антиоксидант, який не дозволяє нашій шкірі старіти. Крім того, це джерело мінеральних солей, які створюють ефект ліфтингу (підняття шкіри). А ще томати містять величезну кількість органічних кислот, які розчиняють верхній ороговілий шар шкіри.

Для жирної шкіри. Візьміть стиглий помідор, зробіть з м`якоті кашку, змішайте з 1 ч. л. свіжовіджатого соку петрушки. Розлийте цю суміш у форми для льоду і поставте в морозилку, і щоранку протирайте нею шкіру.

Для сухої шкіри. Потріть один крупний помідор (без шкірки) на тертці, додайте декілька крапель оливкової олії. Маску тримаєте на обличчі 20 хв., потім змийте теплою водою.

Для зрілої шкіри. Таку маску можна зробити про запас і зберігати її декілька місяців в холодильнику: перекрутіть на м`ясорубці кілограм стиглих, соковитих помідорів (без шкірки), змішайте з протертим часником (пару головок), хроном (1 корінець), яблуками (2 шт.) і солодким перцем (2—3 шт.). Додайте туди 300 г меду і 1—2 протертих з цедрою лимона. Все це перекладіть в банку і використовуйте 2—3 рази в тиждень, накладаючи на обличчя на 20 хв.

segodnya.ua