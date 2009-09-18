У Кременчуці - дизентерія

Головний лікар Кременчуцької санепідемстанції Віктор АКИМОВ заявляє, що попередній діагноз госпіталізованих у Кременчуці дітей - дизентерія.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на апаратній нараді.

За словами В.АКИМОВА, вчора о 22.30 до Кременчука приїхала спецкомісія з Києва і Полтави, яка розслідуватиме причини події.

"Попередній діагноз - дизентерія. Це ж хвороба брудних рук. Ви ж бачили, які там антисанітарні умови в їдальні", - сказав В.АКИМОВ.

Головлікар СЕС також зазначив, що на сьогодні в лікарні перебуває 30 дітей.

Також сьогодні до Кременчука приїде і головний санітарний лікар України, який також розбиратиметься у причинах події.

Як повідомлялося, 16 вересня після 17.00 до дитячої лікарні Кременчука Полтавської області було госпіталізовано 20 учнів школи-гімназії №6 з харчовим отруєнням. Сьогодні в лікарні перебуває вже 30 дітей.

Головний санітарний лікар Кременчука В.АКИМОВ заявив, що причиною погіршення стану дітей в школі №6 стало невиконання правил утримання харчоблоків і приготування їжі.

Головний санітарний лікар виніс постанову про тимчасове закриття харчоблоку, в рішенні протиепідемічної комісії передбачили поточний ремонт харчоблоку й технологічного обладнання.