Пересадка зуба в око відновила зір сліпій американці

Американські хірурги відновили жінці зір за допомогою штучного кришталика, закріпленого на пересадженому в око зубі, повідомляє PhysOrg.

Шеррон Торнтон (Sharron Thornton) з штату Міссісіпі, якій зараз 60 років, осліпнула в 2000 році. Після хвороби рогівка (одна з оболонок ока) жінки стала непрозорою. Як правило, непрозору рогівку замінюють донорською або штучною, але організм схильних до серйозних алергічних реакцій людей зазвичай відторгає пересаджену тканину.

Для таких пацієнтів в Італії була розроблена методика пересадки в око власного зуба, який служить опорою для пластикового кришталика. Операція, проведена Торнтон по цій методиці в клініці Університету Майамі, стала першою в США.

Спочатку хірург Віктор Перец (Victor Perez) з асистентами витягнули верхнє ікло жінки з фрагментом кістки і, просверливши його, вставили в отвір, що вийшов, пластикову лінзу. Потім конструкцію на два місяці помістили під шкіру пацієнтки, щоб тканина шкіри, що приросла до зуба, послужила пов`язуючим елементом між ним і оком. Потім ікло з фрагментом шкіри пересадили в центр ока, відновивши його оптичну систему.

Через 15 днів після повного загоєння післяопераційних ран зір Торнтон відновився настільки, що вона змогла читати.

medportal.ru