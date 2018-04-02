Європа перестала вірити в продукти "корисні для здоров'я"

За два останні десятиліття виробники продуктів харчування заробили чимало на продажах "функціональних продуктів харчування", які начебто сприяють вашому оздоровленню. В даний час регулюючі органи в Європі просять виробників надавати наукові дані, які підтверджують такі заявлені властивості, розповідає Мірейя Біс (Mireia Bes).

Поява так званих функціональних продуктів харчування - модифікованих з метою зміцнення здоров`я тим або іншим способом, - впродовж останніх 20 років творило дива для балансових звітів продуктових компаній. Перший приклад - пробіотичні молочні продукти. Об`єм продажу таких продуктів, що почалися в 90-х рр. із збагаченого бактеріями рідкого йогурту Якулта (Yakult), що виробляла японська компанія з такою ж назвою, зростав. Разом з цим зростав об`єм продажу продуктів інших виробників - пробіотичного продукту Активія (Activia), який виробляла французька група виробників продуктів харчування Данон.

Приступаючи до виробництва таких продуктів, компанії передбачали тенденції купівельного попиту. Сью Дейвіс (Sue Davies), головний радник некомерційної споживчої організації "Що?" ("Which?") (Великобританія) каже: "Люди накидалися на продукти харчування, що обіцяють переваги для здоров`я, тому що природним прагненням є прагнення до швидкого подолання труднощів, замість того, щоб зменшити споживання насичених жирів, цукру або солі, а їсти більше фруктів і овочів".

Перенесемося у наш час. Сьогодні ви не пройдете жодного ряду в супермаркеті будь-якої розвиненої країни, не побачивши реклам, що розхвалюють переваги добавок, таких як омега-3/ДГК, лікопін або антиоксиданти. Навіть насичені цукром шипучі напої наголошують на свою "електролітну цінність" і називають себе "спортивними напоями". Але хіба додавання вітамінів в солодку воду робить її здоровішою? А додавання додаткових бактерій в йогурт?

У 2004 р. щомісячний журнал "Бюлетень про лікарські і терапевтичні засоби" ("Drug and Therapeutics Bulletin"), задавшись цим же питанням, прийшов до висновку, що фактичні дані про те, що пробіотики покращують кишкову флору, "уривчасті", а заяви ширшого характеру про те, що такі продукти сприяють зміцненню здоров`я споживачів і допомагають їм боротися з алергією, "не заслуговують довіри". На думку авторів журналу, споживання Активії у великих кількостях не надає якої-небудь особливої дії на здорову людину, але і не має шкідливих наслідків. Але це, звичайно ж, не означає, що інші продукти із заявленими оздоровчими властивостями не можуть мати шкідливих наслідків.

"Від додавання вітамінів у солодощі вони не стають корисними для здоров`я", - говорить д-р Франческо Бранка (Francesco Branca), директор Департаменту ВООЗ по харчуванню і здоровому розвитку, і додає, що, якщо додавання вітамінів сприяє надмірному споживанню солодощів, то його можна вважати шкідливим.

Питання про те, чи є такі продукти причиною неправильного вибору людей, лежить в основі нормативного положення Європейського союзу № 1924/2006 про харчування і заявлені властивості відносно здоров`я, яке стало застосовуватися у липні 2007 р. і лише зараз починає приносити плоди. Дейвіс говорить: "До 2007 р. в рамках ЄС недостатньо контролювалося забезпечення того, щоб заявлені властивості дійсно сприяли правильному вибору, а не підривали окремі поради відносно правильного харчування, дані незалежними дієтологами і державними органами".

Закони повинні забезпечувати підкріплення розрекламованих корисних для здоров`я властивостей науковими даними. Органом, що ухвалює рішення відносно того, чи дійсно такі заявлені властивості підкріплені надійними даними, є Європейський орган по безпеці продуктів харчування (EFSA), який надає наукові рекомендації Європейській комісії. У липні 2008 р. Комісія попросила EFSA підготувати науковий висновок про такі властивості, дозволені в Європейському союзі, і надала EFSA проект переліку, що містить 4185 надходжень, відібраних з 44 000 найменувань, наданих державами-членами. На сьогоднішній день EFSA запитав уточнення відносно більш ніж половини заявлених властивостей, включених в проект переліку, і, по словах Бранка, орган "тоне в паперах".

Сьюзан Дорінг (Susanne Dцring), директор відділу з питань споживчої інформації про харчування і здоров`я (Конфедерація промислових компаній Європейського союзу), що виробляє продукти харчування і напої, вважає, що невизначеність відносно поживних характеристик Європейської комісії і переліку заявлених властивостей загального характеру, дозволених для продуктів харчування, який готують Комісія і держави-члени ЄС, "перешкоджатиме інноваціям" і приведе до того, що на ринку стане менше продуктів і звузиться вибір для споживачів. Це нормативне положення поставило компанії харчової промисловості в стан невизначеності, оскільки вони не можуть розробляти нові продукти до тих пір, поки не знатимуть, які властивості продуктів відносно здоров`я дозволені для реклами. Більш того, Дорінг говорить, що дане нормативне положення поставило невеликі і середні компанії у відносно несприятливе положення, тому що на відміну від великих, таких, що мають в своєму розпорядженні великі засоби багатонаціональних компаній вони не можуть дозволити собі проведення наукових досліджень.

Дорінг вважає, що це нормативне положення дуже жорстке і матиме наслідки і для промисловості і для споживачів: "Це також представляє проблему для споживачів, тому що, якщо споживач не зможе прочитати інформацію на упаковці продукту харчування, він не буде обізнаний про цей продукт".

Деякі компанії можуть вирішити вийти з цього процесу зовсім, передбачаючи, що їхні продукти не задовольнятимуть вимоги EFSA по загальних або конкретних властивостях відносно здоров`я.

Інші компанії планують представити свої дані на повторний розгляд, коли стануть зрузумілими вимоги EFSA. Так, наприклад, в квітні 2009 р. компанія Данон забрала свої запити на схвалення заявлених властивостей для своїх пробіотичних продуктів Актімель і Активія. EFSA повинен ще надати висновок щодо провідних пробіотичних торгових марок, але вже у своїх загальних коментарях орган відхилив щонайменше в п`яти випадках заявлені властивості відносно здоров`я для цих продуктів.

Данон - не єдина компанія, що має причини для неспокою. У липні EFSA викликав великий переполох, оголосивши, що його учені, оцінивши 70 заявлених властивостей, відхилили 54 з них. Виробники вважають, що EFSA діє дуже жорстко, але Європейська комісія непохитна. За словами політичного співробітника Комісії, що займається заявленими властивостями: "EFSA піддавався критиці з боку окремих виробників відносно рівня фактичних даних, потрібних для досягнення сприятливого висновку. Але держави-члени не виражали свого незадоволення з приводу того, як EFSA здійснює наукову оцінку заявок".

У США також посилюються нормативні положення, що регулюють заявлені властивості відносно здоров`я. У травні цього року Управління по контролю за продуктами і ліками (FDA) рекомендувало харчовому гігантові Дженерал Мілз (General Mills) зняти конкретні заяви, згідно яким зерновий продукт Чиріос (Cheerios) має "такі якості, які зараховують його до лікарських засобів". Згідно заявленому компанією Дженерал Мілз властивості, цей зерновий продукт протягом шести тижнів може знизити рівень холестерину на 4%. Брюс Силверглейд (Bruce Silverglade), директор з юридичних питань, Науковий центр на користь громадськості (CSPI) у Вашингтоні, округ Колумбія, схвалює цей крок. "Я сподіваюся, що це зроблено в рамках нового зобов`язання FDA по забезпеченню дотримання законів".

Тоді як групи виробників говорять про дуже жорстке регулювання рекламованих властивостей продуктів харчування, споживчі групи вважають його недостатніми. Наприклад, Дейвіс вважає, що EFSA уявив попередній висновок про поживні характеристики, і в даний час вони розробляються Комісією за участю держав-членів. "Споживчі організації стурбовані тим, що останній проект дуже слабкий - так, наприклад, він дозволяє рекламувати властивості таких продуктів, як пампушки".

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