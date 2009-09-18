Свинець у крові порушує розвиток дітей

Свинець, що потрапляє в організм з навколишнього середовища, порушує інтелектуальний і емоційний розвиток дітей.

Співробітники Центру дитячого і юнацького здоров`я при Університеті Брістоля (Великобританія) стверджують, що токсична дія на центральну нервову систему дитини очевидна навіть при безпечному рівні свинцю в крові (10 мікрограмів на децилитр).

Брістольскі дослідники узяли кров на аналіз у 582 дітей у віці двох з половиною років. У 27% випробовуваних вміст свинцю в крові перевищував 5 мікрограмів на децилітр, тобто становив половину допустимої норми. Учені спостерігали за учасниками експерименту до восьми років, регулярно роблячи їм аналіз крові і оцінюючи їх успіхи в навчанні і характер поведінки.

Висновок такий: підвищений вміст свинцю в крові дитини у віці двох з половиною років приводить через п`ять років до порушень в інтелектуальному і емоційному розвитку. Якщо рівень металу в крові не перевищував 5 мікрограмів на децилітр, проблеми дитині не загрожували. Якщо ж показник складав від 5 до 10 мікрограмів, у дітей виникали труднощі з читанням і письмом. Нарешті, ті діти, у яких вміст свинцю в крові перевищував 10 мікрограмів, утричі частіше ставали гіперактивними і демонстрували антисоціальний характер поведінки.

Відомо також, що надлишок свинцю в організмі приводить і до серйозніших проблем: метал накопичується в кістках і викликає їх руйнування.

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