Як розвиваються хвороби суглобів

Ігнорування основ здорового способу життя створює фон не тільки для розвитку запальних (гострих або хронічних артритів, періартритів, поліартритів), дистрофічних хвороб суглобів (артроз, остеохондроз), але і сприяє розвитку остеопорозу (зменшення кількості кальцію в кістках), ускладнень у вигляді деформуючого артриту, артрозу, анкілозу суглобів. Тобто поступового перетворення здорової людини на інваліда. Будь-яке захворювання в організмі - це не раптово виниклий сьогодні епізод, а процес, що давно йде.

Чим нижчий рівень рухової активності - тим швидше знижуються можливості всього організму, порушується якість життя. Тому про стан і працездатність суглобів необхідно думати з молодості, щоб не намагатися покусувати лікті в зрілішому віці. І використовувати доступні способи посилення кровотоку в організмі.

Які основні причини артриту, артрозу, як розвиваються запальні, обмінний-дистрофічні хвороби суглобів. Декількома шляхами.

ШЛЯХ ПЕРШИЙ. Недостатнє вживання рідини. Визначається кількістю сечі, що виділяється. Якщо за добу утворюється менш як 1л сечі - вона виділятиметься в концентрованому вигляді. І всі продукти життєдіяльності не зможуть повноцінно віддалятися з організму, накопичуватимуться в нім.

Якщо на такому фоні нераціонально уживаються продукти тваринного походження - в організмі накопичуються продукти розщеплювання білка або "трупні отрути". Основних видимих місць накопичення в цьому випадку два - в баліях нирок у вигляді солей (уратів) і в навколосуглобових тканинах з поступовим розвитком специфічного подагричного артриту. А також в клітинах, поступово знижуючи їх працездатність.

ВИХІД: просто збільште кількість рідини у Вашому раціоні. Вона забезпечить вищий темп видалення продуктів обміну речовин через нирки. Але не тільки. Її регулярне вживання допоможе зменшити значущість і інших негативних чинників.

ШЛЯХ ДРУГИЙ. Порушення роботи печінки. Багато хто вважає, що якщо печінка у них не болить - здорова. Але біль в правому підребер`ї рідко з`являється навіть при цирозі печінки, коли від неї майже нічого не залишилося. Разом з тим неалкогольний стеатогепатит - неодмінний супутник обмінно-дистрофічних і запальних захворювань суглобів. Одна з ознак порушення роботи печінки - підвищена дратівливість. В тій чи іншій мірі дратівливість присутня у 90% жителів України. А печінка не тільки в союзі з нирками очищає організм від токсинів, але і живить суглоби, з жовчю переносячи в організм багато вітамінів і мікроелементи, а також накопичуючи багато продуктів травлення в депо.

ВИХІД: допоможіть печінці працювати.

ШЛЯХ ТРЕТІЙ. Недостатнє вживання антиоксидантів. Антиоксиданти зв`язують токсини різного походження, не даючи їм вражати будь-які органи, у тому числі і суглоби. Ознака недостатності антиоксидантної системи - хрускіт в суглобах при русі. При порушенні загального імунітету це сприяє розвитку запальних захворювань - гострих і хронічних артритів, поліартритів. А при відносно хорошому стані імунітету приводить до обмінно-дистрофічних захворювань - артрозу, остеохондрозу. Як відрізнити, на якому рівні ураження суглобів Ви знаходитеся? Це просто. Якщо болі посилюються при русі по сходах вгору - це ознаки артриту. Якщо болі посилюються у спокої або при русі вниз - це ознаки артрозу.

ВИХІД: необхідно приймати рослинні антиоксиданти.

ШЛЯХ ЧЕТВЕРТИЙ. Низький рівень імунітету. Імунітет - збірне поняття, що відображає здатність організму протистояти різним агресивним негативним чинникам навколишнього середовища.

ВИХІД: допомогти виявити і усунути діючі вогнища хронічної інтоксикації.

ШЛЯХ П`ЯТИЙ. Часті простудні захворювання. Відображають низький рівень імунітету в органах дихання. А часто паразитуючі тут стрептококи своїми токсинами вражають тканини серця, нирок і суглобів. І викликають важкі аутоіммунні ураження життєво важливих органів, а також ревматоїдний артрит.

ШЛЯХ ШОСТИЙ. Часті стреси. Ніби прямого зв`язку немає. Але під час стресу підвищується тонус м`язів і підвищується внутрішньосуглобовий тиск.

ШЛЯХ СЬОМИЙ. Стан хребта. У хребті повинні бути 2 лордози (вигини вперед), 2 кіфози (вигини назад) і жодного сколіозу (бічний вигин). Статичне навантаження на хребет (як уподовж, так і упоперек його осі) - найнадійніший шлях до порушення постави, обміну речовин в хрящі. Найчастіше при сидячому способі життя первинно розвивається остеохондроз шийного і поперекового відділів хребта. А з часом процес розповсюджується на весь хребет, і остеохондроз вражає грудний відділ хребта. Оскільки при цьому порушується живлення хряща, поступово знижується висота міжхребетної щілини.

ВИХІД: занятия спортом приведуть хребет в порядок.

ВОСЬМИЙ. Спадковість. Подивіться на стан суглобів у кровних родичів. Подобається? Якщо не дуже, звернете увагу, чи не успадкували Ви одночасно і ті особливості способу життя, які описані на початку статті.

ВИХІД: сміливо і цілеспрямовано змінюйте свій успадкований спосіб життя.

Народні методи лікування остеохондрозу, захворювань суглобів найчастіше пропонують різні мазі, компреси для поліпшення місцевого кровотоку. Але при лікуванні остеохондрозу такими народними методами активний кровотік під шкірою у області суглоба відносить вживаний засіб "в нікуди", істотно знижуючи місцевий лікувальний ефект. Трохи краще лікування травами, але вони повинні бути доставлені до ураженого суглоба. А також не дратувати нирки, як це роблять лавровий лист, хвощ, спориш, ялівець, нирковий чай тощо.

Борис СКАЧКО, фітотерапевт, автор 20 опублікованих книг і брошур, більш як 40 наукових, більш як 300 популярних статей по темах: фітотерапія, валеологія, правильне здорове харчування, здоровий спосіб життя.