Хронічні болі старять людину на 20-30 років

Хронічні болі старять людину фізично на кілька десятків років, повідомляє Live Science з посиланням на дані співробітників Університету Каліфорнії. Як правило, ними страждають люди середнього і літнього віку.

Учені повторно вивчили результати дослідження 18 541 людини у віці 50 років і старших, що проводилося в 2004 році. Серед учасників експерименту у віковій групі 50-59 років, що не мали хронічних болів, 37 % могли без проблем пробігти півтора кілометри, а 91 % - пройти декілька кварталів.

Серед випробовуваних, таких, що страждали хронічними болями, подолати півтора кілометри бігом були здатні тільки 9 %, а з "пішохідним" завданням справлялися лише 50 %. Для порівняння: з піддослідних у віці 80-89 років, що не скаржилися на больові відчуття, 4 % пробігали 1,5 кілометра, а 55 % проходили неспішним кроком декілька кварталів.

Дослідники говорять, що боротися з хронічними болями різних типів слід за допомогою фізичних вправ. Зрозуміло, не слід відмовлятися і від медикаментозного лікування.

compulenta.ru