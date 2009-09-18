Візит до перукаря замінює відвідування психолога

Візит до перукаря позитивно впливає на психіку і навіть може підштовхнути звернутися до медичних послуг, особливо це стосується людей похилого - відвідувачів салону краси, стверджують американські фахівці Університету штату Огайо. Згідно з результатами їх дослідження, більш як 80% перукарів заявили, що клієнти діляться з ними своїми проблемами під час стрижки.

На думку одного з авторів дослідження професора соціології Кейт Андерсон, перукарі можуть вчасно помітити симптоми депресії у старих клієнтів і виступають в ролі заміни терапевтів, вислуховуючи скарги на проблеми зі здоров`ям. Відвідування перукарні для багатьох служить свого роду психологічною терапією, і більшість стилістів дійсно розвивають довірливі, довгострокові стосунки зі своїми клієнтами, помітили психологи. Особливо близьке спілкування частіше зустрічається у майстрів з клієнтами передпохилого або похилого віку - у 85% випадків.

ami-tass.ru