Дитяча смертність в ЄС знизилася ушестеро

Рівень дитячої смертності в країнах Євросоюзу знизився з 28,6 випадків на 1000 новонароджених в 1965 році до 4,7 випадків в 2006 році, повідомило у п`ятницю статистичне європейське агентство Евростат.

Найбільш помітний спад рівня дитячої смертності з 1965 по 2007 рік відмічений в Португалії (з 64,9 випадків на 1000 новонароджених до 3,4% в рік), Польщі (з 41,6 випадків до 6), Угорщині (з 38,8 випадків до 5,9) і Румунії (з 44,1 випадків до 12).

Найнижчий рівень дитячої смертності за даними 2007 року в країнах Євросоюзу зафіксований в Люксембурзі (1,8), Швеції (2,5) і Фінляндії (2,7).

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