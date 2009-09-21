Як подолати інтернет-залежність

Проводите в інтернеті дуже багато часу? У наш час багато людей страждають інтернет-залежністю. Що робити?

Визнайте, що у вас є залежність. Ви не зможете боротися з нею, поки не зрозумієте, що схильні до неї. Не одурюйте самі себе.

Ви хочете припинити проводити в режимі онлайн так багато часу? Тоді припиніть! Ви ж хочете цього, правильно? Постійно нагадуйте собі про це.

Все більше і більше людей у всьому світі потрапляють в інтернет-залежність. Тому вам може здаватися, що в цьому немає нічого страшного. Але прагніть виплисти, навіть якщо всі навколо тонуть.

Заведіть хобі або захоплення. Відвідуйте різні групи і клуби, займайтеся спортом, музикою, танцями, співом і т.д. Займіться разом з другом фізичними вправами. Поспіть замість того, щоб сидіти в інтернеті. Подивіться фільм, сходіть на концерт, почитайте книгу. Знайдіть якийсь інтерес, який стане для вас альтернативою інтернету.

Поповніть запас ваших знань. Напевно, у вашому будинку скупчилося безліч книг, які ви давно хотіли прочитати. Займіться цим. Почитайте енциклопедію натомість проглядання Вікіпедії. Таким чином, ви не тільки відвернетеся від інтернету, але і займетеся самоосвітою.

Допоможіть на кухні. Ваші домашні будуть ради, якщо ви замість того, щоб сидіти в чаті або на якому-небудь форумі, допоможете їм приготувати вечерю. Ви зможете навчитися контролювати себе, вибираючи між інтернетом і кухнею останню. До того ж ваша сім`я буде вдячна вам за приготовану вечерю.

Погуляйте з друзями. Заплануйте похід в боулінг, торговий центр або на каток. Уникайте походів в ті місця, де є доступ в інтернет, наприклад в інтернет-кафе. Інакше ви можете піддатися спокусі заглянути туди на декілька хвилин.

Заплануйте сімейний вечір. Замість того, щоб дивитися телевізор або проводити час поодинці, зберіться всі разом, повечеряйте, а потім придумайте сумісну розвагу, наприклад, пограйте в настільну гру.

Встановіть ліміт часу роботи вашого комп`ютера. Визначте скільки разів в тиждень вам необхідно виходити в інтернет. Вимикайте комп`ютер, якщо у вас немає необхідності в ньому.

Зідзвонюйтеся і зустрічайтеся з друзями замість того, щоб тримати з ними зв`язок через інтернет. Це відверне вас від комп`ютера. Прагніть не приділяти дуже багато часу соціальним мережам.

Використовуйте таймер. Перш ніж сісти за комп`ютер, засічіть на таймері 30 хвилин. Сигнал нагадає вам, як багато часу ви провели за комп`ютером.

Не їжте сидячи за комп`ютером. Харчування в окремому місці допоможе вам відвернутися від режиму онлайн.

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