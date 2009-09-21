Група хірургів видаляла пацієнтам здорові органи

У Німеччині вибухнув найбільший за всю історію країни скандал у галузі охорони здоров`я. У земельному суді в місті Менхенгладбах /Вестфалія/ почався процес над групою лікарів, яких звинувачують в умисному вбивстві 7 пацієнтів і нанесенні каліцтв ще 60 хворим.

На лаві підсудних опинився колишній керівник і власник клініки Святого Антонія міста Вегберг 53-річний Арнольд Пір і п`ятеро його колег. За даними прокурора, головлікар-хірург Арнольд Пір в масовому порядку без медичної необхідності проводив пацієнтам операції, в ході яких видалялися здорові органи - частина кишечника, жовчний міхур, нирки, грудна плевра.

Крім того, Пір з міркувань економії дав своїм співробітникам вказівку обробляти відкриті рани не дорогими дезинфікуючими засобами, а свіжовичавленим лимонним соком. Пацієнтам принципово не давали необхідні їм дорогі ліки навіть у тому випадку, коли хворі оплачували їх з особистих коштів.

У справі проходять 106 свідків. В ході слідства було проведено шість експертиз.

У 2006 році Пір за 26 тис. євро викупив у міської влади Вегберга невелику муніципальну клініку на 100 лікарняних ліжок, яка знаходилася на межі банкрутства. У клініці працювало 13 медиків.

ami-tass.ru