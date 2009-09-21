Навантаження на уроках фізкультури будуть диференційованими

Віце-прем‘єр-міністр України Іван ВАСЮНИК ініціює запровадження в школах диференціації навантаження на уроках фізкультури з урахуванням стану здоров’я дітей.

Як повідомили УНІАН у прес-службі віце-прем’єра, з такою заявою І.ВАСЮНИК виступив у Львові після запланованого програмою візиту відвідання уроку фізкультури у місцевій школі №4.

«Той факт, що у багатьох школах є заняття фізкультурою у дітей не більше двох годин, – це абсолютно неправильно. Діти самі хочуть мати більше фізичне навантаження і рости більш здоровими. Це перше. Буквально за декілька днів у Кабінеті міністрів буде проведена ще одна нарада по контролю за виконанням спільного рішення Колегії трьох міністерств. На превеликий жаль, Міністерство освіти й науки, Міністерство охорони здоров‘я та Міністерство сім‘ї, молоді і спорту до кінця не виконали тих зобов‘язань, які вони взяли на себе минулого року», - сказав І.ВАСЮНИК.

Зокрема, за його словами, до цього часу не вирішене питання щодо проведення профілактичних медичних оглядів у вересні для того, щоб дітей відповідно до стану їхнього здоров’я розподілити по відповідних групах за фізичним навантаженням.

«До цього часу Міністерство охорони здоров‘я не вирішило питання щодо встановлення ставок на кожну тисячу учнів дитячого лікаря і на кожні 400 учнів – медичної сестри, які би постійно стежили за фізичним станом дітей. Є цілий ряд інших методичних проблем, без відповіді на які ми не забезпечимо виховання здорової нації», - вважає віце-прем’єр.

«Кабінет міністрів доведе цю справу до кінця, ми зобов‘язані впроваджувати в навчально-виховні плани тією мірою і стільки годин фізичного навантаження, які би забезпечили здорове підростаюче покоління», - заявив І.ВАСЮНИК.

Як повідомляв УНІАН, минулого року міністр освіти і науки Іван ВАКАРЧУК повідомив, що за останні 6 років в Україні на уроках фізкультури сталося 13 смертельних випадків. І тільки один з них, за його словами, пов’язаний із травмою, а решта – наслідки серцево-судинних захворювань дітей.

Як відомо, лише у жовтні-листопаді 2008 року на уроках фізкультури в різних регіонах України померли 5 дітей.