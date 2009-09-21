У Полтавській області виготовляли горілчаний фальсифікат

У селі Піщане Кременчуцького району Полтавської області податкова міліція виявила цех з виробництва горілчаного фальсифікату і вилучила там понад 6 тис. фальшивих марок акцизного збору.

Про це УНІАН повідомив прес-офіцер Управління податкової міліції ДПА в Полтавській області Віктор ШАПАРЕНКО.

За його даними, відкрив підпільний цех з виготовлення горілки 29-річний, раніше судимий житель Кременчука. Під час перевірки в приміщенні цеху податківцями було виявлено понад 650 літрів спиртової рідини, понад 1000 кришок-закрутук, пристосування для закупорювання пляшок, а також близько 200 пляшок готової продукції з етикетками горілки «Пшенична нива». У власника цеху вилучено товарно-матеріальних цінностей на загальну орієнтовну вартість понад 27 тис. грн. та понад 6000 марок акцизного збору.

Кременчуцькою міською СЕС проведене експертне дослідження зразків сировини та виготовлених кустарним способом алкогольних напоїв, які виявилися непридатними для споживання і представляють реальну загрозу життю і здоров`ю громадян, сказав В.ШАПАРЕНКО

За цим фактом слідством порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.204 Кримінального кодексу України.

Також проти фальсифікатора слідством порушено другу кримінальну справу за ознаками ч.1 ст.216 КК України.

Усього з початку 2009 року місцевими податківцями ліквідовано 10 таких цехів, які діяли на території міст Полтави, Кременчука, а також у Кременчуцькому, Лохвицькому, Миргородському та інших районах області.