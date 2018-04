Піна від шампуню може стати причиною різних захворювань

Американські учені дійшли висновку, що шампунь може завдати серйозної шкоди людям з ослабленою імунною системою.

На думку дослідників з Університету Колорадо (США), кришки багатьох миючих засобів є прекрасним середовищем для розмноження хвороботворних бактерій, які проникають в організм при безпосередньому контакті піни з обличчям.

В рамках глобального дослідження мікробіології повітря і води в будинках, школах і громадських місцях експерти вивчили 45 екземплярів вживаних шампунів з п`яти штатів США. Результати виявилися достатньо несподіваними - у всіх зразках було виявлено більш як 10 різновидів мікробів, що представляють небезпеку для людського організму.

"Ми вважаємо, що основним середовищем розмноження бактерій є металеві кришки вивчених нами продуктів, - розповів керівник дослідницької групи, професор мікробіології Норман Пейс на сторінках щоденного наукового видання Proceedings of the National Academy of Sciences. - Втім, уразливими в даному випадку є тільки володарі слабкої імунної системи, а іншим загрожує хіба що невелике подразнення на обличчі, симптоми якого проходять протягом декількох годин".

menshealth.com.ua