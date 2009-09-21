У Берліні на сеансі психотерапії загинуло 2 і постраждали 10 осіб

Під час сеансу колективної психотерапії в приватній клініці в Берліні загинуло двоє людей і ще 10 госпіталізовано з отруєнням.

Як передає ІТАР-ТАСС, за попередніми даними, під час сеансу лікар дав своїм пацієнтам якийсь «коктейль» із психотропних препаратів, склад якого ще належить встановити.

Як повідомив представник поліції, сигнал тривоги надійшов учора ввечері з клініки в північному передмісті німецької столиці - Гермсдорфі. Рятувальники і медики, які прибули на місце події, констатували смерть 28-річного пацієнта, ще один 59-річний чоловік помер у лікарні. Десять чоловік вдалося врятувати.

Власник клініки - 50-річний психіатр - заарештований за підозрою в нанесенні тілесних ушкоджень, що спричинили смерть двох чоловік.

Клініка спеціалізується на наданні допомоги наркоманам, алкоголікам, токсикоманам і таким, що знаходяться в залежності від медичних препаратів. Поліція веде розслідування.