Чим корисна шипшина?

Ця ягода зміцнює увесь організм. Шипшина — чемпіон серед лікарських рослин за вмістом вітаміну С. Також в ній є вітаміни А, К, Р, В1, В2, пантотенова кислота, мікроелементи (марганець, залізо, фосфор, магній, кальцій) і флавоноїди, зокрема кверцетин (антиоксиданти — сприяють виведенню токсинів, загоєнню ран і навіть зрощенню переломів). Завдяки цьому вона має виражений загальнозміцнюючий, антизастудний і протизапальний ефекти. Застосовується і для профілактики ГРЗ.

Покращує кровотворення. Завдяки солідній кількості заліза відвар плодів шипшини буде корисний при анеміях.

Перешкоджає атеросклерозу. Комплекс флавоноїдів шипшини здатний перешкоджати відкладенню бляшок холестеринів, тому плоди шипшини будуть корисні всім, кому за 50.

Медицина також вважає, що шипшина має жовчогінну, протизапальну, сечогінну, загальнозміцнюючу дію, покращує обмін речовин. Настій і сік з плодів шипшини може застосовуватися при виснаженні організму, інфекційних захворюваннях, гастритах із зниженою кислотністю, гіпертонії, холециститі, жовчнокам`яній і нирковокам`яній хворобах.

Настій і чай з плодів шипшини корисні і здоровим людям, як чудовий засіб, що підвищує життєдіяльність організму і що збільшує стійкість до інфекційних захворювань, що особливо цінно восени, взимку і навесні.

Як вживати? З плодів готують настій: 1 ст. л. сухих плодів залити 200 мл кип`ятку. Пити по 1/2 стакана 2—3 рази на день.

Протипоказання: настій може викликати здуття і бурчання в животі – в цьому випадку потрібно приймати його, заїдаючи кропом або петрушкою.

За матеріалами segodnya.ua, shkolazhizni.ru