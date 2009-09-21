Тайваньські учені розробили новий тест на чоловіче безпліддя, який здатний зміряти ефективність сперматозоїдів, - головний чинник при визначенні здатності чоловіків мати дітей.

При деяких патологічних станах організму сперма може бути позбавлена сперматозоїдів (азооспермія), мати їх в невеликій кількості (олігоспермія), містити нерухомі (некроспермія) або аномальні (тератоспермія) сперматозоїди...

Технологія, винайдена Національним університетом Тайваню, дозволяє побачити конкретні цифри, що оцінюють скоротливу здатність сперматозоїдів, завдяки якій вони, власне, і досягають яйцеклітини.

"Безпліддя часто стає результатом неправильного способу життя - стресів, куріння і іншого, - говорить керівник групи учених Ендрю В. - В більшості випадків досить змінити спосіб життя, щоб повернути здатність мати потомство. Наш тест допоможе чоловікам відстежувати свій прогрес в цьому напрямі".

likar.info