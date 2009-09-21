Зелений чай руйнує кістки

Багато хто з нас начувся про користь зеленого чаю. Наприклад, він може сприяти схудненню. Також, він позитивно впливає на здоров`я людей з серцевосудинними проблемами.

В ході нового експерименту, проведеного ученими із США, мишам з ожирінням і без в їжу додавали небагато екстракту зеленого чаю в наступних кількостях: 0%, 1% або 2%. Після того, як подібна дієта застосовувалася впродовж шести тижнів, учені проаналізували дані про стан кісток мишей.

Було видно, що вживання зеленого чаю приводило до зменшення довжини стегнової кістки, її об`єму і щільності кісткового мінералу. Ті ж висновки були зроблені дослідниками, після вивчення впливу зеленого чаю на поперекові хребці. Результати роботи опубліковані в Journal of Nutrition.

Результати дослідження означають, що зелений чай може впливати на здоров`я людини не тільки позитивно, але і негативно: він викликає шкідливі зміни в мікробудові кісток і зменшує їх розмір у мишей, що ростуть. Поки що неясно, чи впливає зелений чай так само на людей, чи ні.

У роботі взяли участь учені з університету Орегони і університету Коннектікуту, США.

health-ua.org