Скандал: у ході домашніх пологів померло 6 немовлят

Прокуратура зажадала 5,5 років в`язниці для засновниці “Колиски”

У Санкт-Петербурзі завершилися судові дебати у справі центру батьківської культури “Колиска”, пише “Коммерсант-Санкт-Петербург”. Прокуратура зажадала 5,5 років реального позбавлення волі для засновниці центру Олени Єрмакової і 5,5 років висновку умовно для її чоловіка Олексія Єрмакова. За версією слідства, діяльність обвинувачених привела до загибелі шести і завдання тяжкої шкоди здоров`ю двом новонароджених.

Кримінальна справа стосовно подружжя Єрмакових була збуджена в 2006 році за заявами декількох колишніх відвідувачок курсів “Колиски”, що втратили дітей в результаті домашніх пологів, які приймала Олена Єрмакова.

За наслідками прокурорської перевірки Олені і Олексію Єрмаковим було пред`явлено звинувачення по статті 235 УК – “незаконне заняття приватною медичною практикою, що призвело до шкоди здоров`ю або смерті людини”.

Тривалий час обидва підсудних знаходилися під підпискою про невиїзд, проте в березні поточного року Олена Єрмакова була узята під варту після чергової неявки до суду. До цього моменту Ермакова знаходилася на 7-му місяці вагітності. Немовля, що є шостою дитиною в сім`ї, з`явилося на світ в СІЗО.

Завершуючі судові розгляди дебатів відбулися 17 вересня в слідчому ізоляторі номер 5, де в даний час перебуває підсудна. Подружжя Єрмакових продовжують наполягати на своїй невинності.

medportal.ru