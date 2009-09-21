РФ: інформація про перший випадок загибелі від грипу A/H1N1 - брехня?

Міністерство охорони здоров`я і соціального розвитку не підтверджує перший випадок загибелі від грипу A/H1N1 в РФ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні заявила заступник міністра охорони здоров`я і соціального розвитку Вероніка СКВОРЦОВА.

За її словами, росіянка, чию загибель вчені пов`язували з вірусом грипу A/H1N1, насправді загинула від ускладненої пневмонії на тлі ряду серйозних хвороб.

«На території РФ не виявлено жодного випадку грипу A/H1N1, який закінчився б летальним результатом, тобто смертю», - заявила В.СКВОРЦОВА.

Вона додала, що офіційно на території РФ зареєстровано 381 випадок нового грипу.