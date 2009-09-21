Вчителька пожертвувала нирку своєму учневі

Дивовижний випадок прояву людської доброти відбувся на острові Лонг-Айленд під Нью-Йорком. Шкільна вчителька з округу Нассау /штат Нью-Йорк/ Дженніфер Маццотта-Перретті пожертвувала нирку своєму учневі.

Кевін О`брайен, якому зараз 19 років, страждає на захворювання нирок з 3-річного віку, коли у нього була діагностована закупорка сечоводу, що привела до пошкодження правої нирки. Дві операції допомогли тільки на якийсь час, тому в 2005 році Кевіну пересадили нирку, пожертвувану його батьком. Але незабаром новий орган став відмовляти.

Кевін став в чергу на пересадку, але термін очікування склав би до 8 років. Рятівником хлопця стала його шкільна вчителька Дженніфер Маццотта-Перретті. За її словами, вона відчула неймовірну радість, коли зрозуміла, що може допомогти цьому хлопчикові не тільки як вчитель.

Операція була успішно проведена 3 вересня в медичному центрі Колумбійського університету. Зараз Кевін йде на поправку і збирається продовжити навчання. На знак подяки своїй вчительці Кевін сказав, що хоче присвятити своє життя дослідженням у галузі клонування людських органів.

ami-tass.ru