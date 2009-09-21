У Києві пройде Х Національний конгрес кардіологів України

У Києві 23-25 вересня відбудеться Х Національний конгрес кардіологів України.

Як передає кореспондент УНІАН, його організатори повідомили сьогодні на прес-конференції, що конгрес запропонує колегам з різних регіонів України найпередовіші здобутки вітчизняної науки, які будуть сприяти покращенню лікування та профілактики серцево-судинних захворювань населення України.

Дні роботи цього заходу передбачають доповіді всесвітньо відомих вітчизняних та іноземних фахівців у пленарних та секційних засіданнях. Будуть висвітлені питання сучасних підходів до лікування і профілактики ішемічної хвороби серця, артеріальної гіпертензії, серцевої недостатності, метаболічного синдрому, порушень ритму серця, ендоваскулярної хірургії, будуть розглянуті епідеміологічні та медико-соціальні аспекти кардіології. Особливий акцент буде зроблено на використанні нових технологій в лікуванні серцево-судинних захворювань.

Планується, що буде проведена пряма супутникова трансляція стентування коронарних артерій. Учасники конгресу отримають можливість тісного наукового спілкування, професійного росту та соціальної взаємодії.

Також в рамках заходу відбудеться Українсько-Французький форум за участю провідних вчених-кардіологів обох країн.

Робота конгресу проводитиметься в Палаці мистецтв “Український дім”, а урочисте відкриття відбудеться 23 вересня о 17.00 у Національному палаці мистецтв “Україна”.