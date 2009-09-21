Кременчук: прокуратура порушила кримінальну справу

Прокуратура Кременчука Полтавської області порушила кримінальну справу за фактом отруєння школярів.

Про це УНІАН повідомив прокурор Кременчука Віктор ПАВЛІЙЧУК.

«Прокуратура порушила справу за статтею «халатність» і за статтею «неналежного виконання обов`язків щодо охорони життя і здоров`я дітей», - повідомив прокурор Кременчука.

Він також зазначив, що справи порушено за фактом, а не стосовно конкретних осіб.

Разом з тим В.ПАВЛІЙЧУК заявив, що працівники прокуратури здійснюють відповідні перевірки, і не виключив, що справи буде порушено стосовно посадовців.

Як повідомлялося, 16 вересня до дитячої лікарні Кременчука Полтавської області було госпіталізовано перші 20 учнів школи-гімназії №6.

За словами головного лікаря міської дитячої лікарні Юрія ПОПЕНКА, причина захворювання учнів - дизентерія.

В даний час у стаціонарі дитячої лікарні перебуває 34 дитини.