Кременчук: прокуратура порушила кримінальну справу
За фактом отруєння школярів
Прокуратура Кременчука Полтавської області порушила кримінальну справу за фактом отруєння школярів.
Про це УНІАН повідомив прокурор Кременчука Віктор ПАВЛІЙЧУК.
«Прокуратура порушила справу за статтею «халатність» і за статтею «неналежного виконання обов`язків щодо охорони життя і здоров`я дітей», - повідомив прокурор Кременчука.
Він також зазначив, що справи порушено за фактом, а не стосовно конкретних осіб.
Разом з тим В.ПАВЛІЙЧУК заявив, що працівники прокуратури здійснюють відповідні перевірки, і не виключив, що справи буде порушено стосовно посадовців.
Як повідомлялося, 16 вересня до дитячої лікарні Кременчука Полтавської області було госпіталізовано перші 20 учнів школи-гімназії №6.
За словами головного лікаря міської дитячої лікарні Юрія ПОПЕНКА, причина захворювання учнів - дизентерія.
В даний час у стаціонарі дитячої лікарні перебуває 34 дитини.