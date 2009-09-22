Покарання заважають розвитку дитини

Діти, яких батьки карають прочуханкою, більшою мірою мають загальмований когнітивний розвиток і частіше проявляють ознаки агресивної поведінки в ранньому віці. Вербальні покарання не спричинюють подібних негативних наслідків, особливо якщо дитина, що провинилася, одержує емоційну підтримку від мами. Такі висновки дослідження, проведеного американськими експертами з Університету Дьюка, Університету Міссурі-Колумбії, Університету Південної Кароліни, Колумбійського і Гарвардського університетів. Фахівці переконані, що виховання дітей за допомогою фізичних покарань неприпустимо не тільки з погляду моралі, але і негативно позначається на поведінковому і мозковому розвитку дитини.

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