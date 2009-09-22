Шоколад збільшує шанси вижити після інфаркту

Вживання шоколаду збільшує шанси продовжити життя після інфаркту, свідчать результати проведених в Швеції досліджень, в яких брали участь американські учені.

Дослідники протягом восьми років спостерігали за 1 тис. 169 пацієнтами, що перенесли перший інфаркт і що не хворіли на діабет. Всі пацієнти регулярно заповнювали анкети, в яких містилося питання про споживання ними шоколаду протягом останнього року. Учені відстежували статистику госпіталізації і смертності цих пацієнтів. Вивчалися також такі різні чинники, як вік пацієнтів, їх вага, фізична активність, звичка до куріння, освітній рівень і т.д.

Зрештою дослідники встановили, що чим більше пацієнти їли шоколаду, тим більше було у них шансів продовжити своє життя. Результати цих досліджень були опубліковані у вересневому номері журналу "Джорнел оф интернал медсин".

У шоколаді містяться флавоноїдні антиоксиданти /їх особливо багато в темному шоколаді/, які, як вважає багато хто, благотворно впливають на діяльність серцево-судинної системи.

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