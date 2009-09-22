У швецьких джинсах виявлений алерген

Алерген діметилфумарат виявлений практично в половині всіх марок джинсів, що продаються в Швеції. Про це повідомляє телепрограма для споживачів "Плюс" державного каналу СВТ, за завданням якої в лабораторії "Свереа" були проведені аналізи зразків "найдемократичнішого одягу", що часто зустрічалися в шведських магазинах, - "Wrangler", "Cheap monday", "Lee", "Crocker" і інших.

У травні поточного року діметилфумарат був повністю заборонений в ЄС. Проте протестовані джинси "Crocker" і "Wrangler" містили більш як 0,1 млг на кг субстанції, що в п`ять разів перевищує допустиму норму.

nazdor.ru