Чим корисні фініки?

Фініки, які традиційно складали основу похідного раціону стародавніх воїнів Сходу, дозволяли їм не тільки вгамовувати голод, але і підвищували загальну витривалість організму. До такого висновку дійшли учені Хайфского університету "Техніон", що вивчають вплив різних овочів і фруктів на здоров`я.

Виявляється, фініки, що викликали раніше недовір`я дієтологів через підвищений вміст цукру і навіть одержали неофіційну назву "Солодка бомба", містять комплекс вітамінів, зміцнюючих імунітет і витривалість. Але головне, повідомляє спеціалізований журнал JAFC, їх вживання знижує ризик інфаркту, інсульту і інших захворювань серцево-судинної системи. За даними нового дослідження, фініки містять особливо активні антиоксиданти, що не тільки знижують рівень холестерину в крові, але і змінюють його якість. В результаті зменшується ризик формування атеросклерозних бляшок і закупорки ними судин.

При цьому, з`ясувалося, що солодкість цих плодів ніяк не позначається на рівні вмісту цукру в крові. Так, при щоденному вживанні 100 г фініків протягом 3 місяців в крові випробовуваних не було відмічено змін в кількості цукру, зате "відчутно впав" вміст жирів і ступінь їх окислення. Тому ізраїльські медики вирішили внести фініки до списків вже відомих рослинних антиоксидантів, серед яких виділяються гранат, червоне вино і виноград, а також оливкова олія.

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