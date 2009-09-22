За масові отруєння дітей в Криму - до відповідальності

Міністр охорони здоров’я України Василь КНЯЗЕВИЧ ставитиме питання про відповідальність посадовців за ситуацію з масовими отруєннями дітей в Криму, що мало місце на початку вересня ц.р.

Як інформує прес-служба МОЗ України, про це В.КНЯЗЕВИЧ заявив на розширеній нараді в МОЗ України, в якій також взяли участь представники Генпрокуратури, присвяченій підсумкам розслідування причин спалахів кишкових інфекцій в м.Джанкой (АР Крим) та інших регіонах.

«Попрацювавши спільно, наша комісія повинна вийти зі спільним рішенням та зробити великі висновки на рівні держави. Я готовий ставити на засіданні Уряду питання про відповідальність тих посадовців, які мали, згідно зі своїми обов’язками, контролювати ситуацію. Не має значення про який рівень посадовця йде мова, - міський, районний, обласний чи центральний, - заходи повинні бути жорсткі: від звільнення до кримінальної відповідальності”, - сказав В.КНЯЗЕВИЧ.

Він також додав, що аналогічні висновки має зробити у своєму напрямку Міністерство освіти та науки, уряд Криму, районні адміністрації.

“Всі повинні знати: хто відшкодує матеріальні збитки державі за подолання подібних спалахів, хто сяде до в’язниці», - зазначив міністр.

На нараді присутніх було поінформовано, що під час спалаху проведено санітарно-гігієнічне обстеження в м. Генічеськ низки магазинів, об`єктів громадського харчування та молокозавод. У всіх дошкільних навчальних закладах проведено дезінфекційні заходи, обстежено харчоблоки. Під нагляд санепідслужби взято 198 осередків інфекції. Фахівцями санепідслужби проведено детальний аналіз продукції, що надходить в дитячі навчальні заклади.

Проведено клінічні та лабораторні обстеження хворих та епідеміологічне розслідування у тому числі щодо можливих факторів інфікування.

Встановлено діагноз захворювання - дизентерія Зонне, який підтверджено лабораторно у 130 хворих. Проведене обстеження показало, що причиною спалаху була продукція, яка не проходила термічної обробки. Таким харчовим продуктам був тільки кефір виробництва молокозаводу СПД «Ізумрудний», м. Генічеськ, Херсонська область.

Постановою головного державного санітарного лікаря області від 06.09.2009 №11 тимчасово заборонено діяльність одного з цехів СВК «Ізумрудний» до усунення порушень вимог санітарного законодавства. В торговельній мережі реалізація молочної продукції від СВК «Ізумрудний» була призупинена та вилучена.

Як зазначалося на засіданні, додатково на розпорядження головного державного санітарного лікаря України від 07.09.2009 р. № 5 «Про проведення перевірки молокопереробних підприємств» протягом 9-12 вересня 2009 року проведена перевірка дотримання вимог санітарного законодавства на підприємствах молокопереробної промисловості з відбором проб для проведення лабораторних досліджень.

За результатами перевірки 362 (75,3%) молокопереробних підприємств встановлено порушення санітарного законодавства – на 171 (47,2% від охоплених перевіркою).

Було вжито заходи адміністративного впливу: штрафів – 201; постанов про тимчасове припинення експлуатації – 280; постанов про обмеження асортименту – 4; фінансових санкцій – 8, на суму 19288,55 грн; відсторонено від роботи – 223 особи; направлено до прокуратури – 2 справи.

Підсумовуючи проведену роботу, було зазначено, що заходи протиепідемічного реагування проведено в повному обсязі та відповідали ситуації. Організація надання медичної допомоги дітям в умовах спалаху ГКІ повністю відповідала ситуації, а стан надання медичної допомоги - клінічним протоколам та рекомендаціям, затвердженим МОЗ України.

Разом з тим, В.КНЯЗЕВИЧ підкреслив, що всі названі заходи були спрямовані на подолання проблеми, а не на її попередження.

Після обговорення представники МОЗ та ГПУ дійшли згоди щодо створення спільної комісії за участі представників Держспоживстандарту, Державного комітету ветеринарної медицини України, силових структур та санітарно-епідеміологічних служб.