Івано-Франківщина: ухвалено програму профілактики ВІЛ

Івано-Франківська обласна рада ухвалила п’ятирічну програму з профілактики ВІЛ-інфекції та підтримки хворих на СНІД з фінансуванням у 123 млн. грн.

Як повідомили УНІАН у прес-службі голови Івано-Франківської облради, Програму забезпечення профілактики ВІЛ-інфекції, лікування, догляду та підтримки ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД в області на 2009-2013 роки» депутати ухвалила на 32-й сесії. Документом передбачено фінансування відповідних заходів на загальну суму 123 072,4 тис. грн.

Головному фінансовому управлінню облдержадміністрації доручено, «виходячи з можливостей, врахувати бюджетні запити Головного управління охорони здоров’я, Управління освіти і науки та обласного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді та виділити кошти для реалізації заходів програми».

Вирішено встановити бюджетні призначення для реалізації заходів програми на кожен рік, що передбачаються при формуванні обласного бюджету. Райдержадміністраціям та виконкомам міст обласного значення рекомендовано розробити та затвердити на сесіях відповідні програми.

Для реалізації програми облрада планує використати 84,973 млн. грн. із державного і 24,403 млн. грн. із обласного бюджетів, залучити 13,583 млн. грн. коштів Глобального фонду боротьби з ВІЛ/СНІДом, туберкульозом та малярією, ще 0,112 млн. грн. буде виділено з районних та міських бюджетів.

За ці кошти, зокрема, будуть придбані тест-системи для планового обстеження вагітних жінок та діагностики дітей, народжених ВІЛ-інфікованими матерями, антиретровірусні препарати, медичні вироби одноразового використання (10,8 млн. грн.), препарати для безперервної антиретровірусної терапії (33,8 млн. грн.), проводитимуть безплатне тестування на ВІЛ-інфекцію людей та донорську кров (4,5 млн. грн.), лабораторний моніторинг перебігу ВІЛ-інфекції (20,5 млн. грн.) тощо.

Довідка УНІАН. У 2009 році на реалізацію заходів обласної ВІЛ-програми передбачається виділити 19 839,59 тис. грн. На 1 січня 2009 р. в обласному центрі профілактики та боротьби зі СНІДом перебувало 374 ВІЛ-інфікованих, в тому числі 33 хворих на СНІД і 11 ВІЛ-інфікованих дітей.

З 1992 року в області померло 183 особи, від ВІЛ-інфікованих жінок народилась 101 дитина.