У Тернопільському наркодиспансері розповсюджували наркотики
Будуть відповідати
Щодо трьох посадовців Тернопільського обласного комунального наркологічного диспансеру порушено кримінальні справи за незаконне розповсюдження наркотиків.
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив вчора на прес-конференції начальник обласного управління міліції Віталій МАКСИМОВ.
За його даними, у червні-липні правоохоронці помітили тенденцію до збільшення фактів вилучення у наркозалежних, які стоять на обліку, таких наркотичних засобів, як метадон та метадол. Загалом за 2 місяці було вилучено 485 мг цих препаратів. “Ці засоби даються в певних дозах в рамках спеціальної програми для наркозалежних в обласному наркодиспансері з метою підтримуючої терапії. Але лише тим, хто стоїть на обліку, і ці дози вони мали вживати під наглядом лікарів лише в медичному закладі”, - зауважив В.МАКСИМОВ.
Натомість у затриманих наркозалежних, в яких вилучили заборонені наркотичні препарати, правоохоронці довідалися, що ці засоби вони отримали в наркодиспансері. Відтак за диспансером півтора місяці вели відеоспостереження. “Згодом під час обшуку в диспансері виявили чимало необлікованих наркотиків - кокаїн, морфін, кадеїн, метадон та інші наркотики”, - повідомив В.МАКСИМОВ.
За його даними, наркотики, отримані в диспансері, наркомани далі реалізовували через свою мережу іншим наркозалежним. “Чи мали від цього якусь зацікавленість працівники диспансеру встановлює слідство. Хоча факт того, що при обшуку за місцем проживання медпрацівників у них знайдено порожні бланки на видачу наркотичних засобів теж про щось говорить. Які саме суми там крутилися, має з’ясувати КРУ, яке зараз там розпочало ревізію”, - додав В.МАКСИМОВ.
За його даними, за переліченими фактами порушено 3 кримінальні справи – за ст. 307 Кримінального кодексу України (незаконний збут наркотиків), ст. 309 (незаконне зберігання наркотиків) та ст. 320 (порушення правил обігу наркотичних засобів). Фігурантами кримінальних справ є як троє працівників диспансеру, так і наркозалежні, які збували наркотичні засоби.