У Тернопільському наркодиспансері розповсюджували наркотики

Щодо трьох посадовців Тернопільського обласного комунального наркологічного диспансеру порушено кримінальні справи за незаконне розповсюдження наркотиків.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив вчора на прес-конференції начальник обласного управління міліції Віталій МАКСИМОВ.

За його даними, у червні-липні правоохоронці помітили тенденцію до збільшення фактів вилучення у наркозалежних, які стоять на обліку, таких наркотичних засобів, як метадон та метадол. Загалом за 2 місяці було вилучено 485 мг цих препаратів. “Ці засоби даються в певних дозах в рамках спеціальної програми для наркозалежних в обласному наркодиспансері з метою підтримуючої терапії. Але лише тим, хто стоїть на обліку, і ці дози вони мали вживати під наглядом лікарів лише в медичному закладі”, - зауважив В.МАКСИМОВ.

Натомість у затриманих наркозалежних, в яких вилучили заборонені наркотичні препарати, правоохоронці довідалися, що ці засоби вони отримали в наркодиспансері. Відтак за диспансером півтора місяці вели відеоспостереження. “Згодом під час обшуку в диспансері виявили чимало необлікованих наркотиків - кокаїн, морфін, кадеїн, метадон та інші наркотики”, - повідомив В.МАКСИМОВ.

За його даними, наркотики, отримані в диспансері, наркомани далі реалізовували через свою мережу іншим наркозалежним. “Чи мали від цього якусь зацікавленість працівники диспансеру встановлює слідство. Хоча факт того, що при обшуку за місцем проживання медпрацівників у них знайдено порожні бланки на видачу наркотичних засобів теж про щось говорить. Які саме суми там крутилися, має з’ясувати КРУ, яке зараз там розпочало ревізію”, - додав В.МАКСИМОВ.

За його даними, за переліченими фактами порушено 3 кримінальні справи – за ст. 307 Кримінального кодексу України (незаконний збут наркотиків), ст. 309 (незаконне зберігання наркотиків) та ст. 320 (порушення правил обігу наркотичних засобів). Фігурантами кримінальних справ є як троє працівників диспансеру, так і наркозалежні, які збували наркотичні засоби.