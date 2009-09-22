103,9 млн дол. - на протидію ВІЛ/СНІДу до 2012 р.

Глобальний фонд надає Україні 103,9 млн. дол. для фінансування програми протидії ВІЛ/СНІД в країні у період з серпня 2009 року до липня 2012 року.

Про це сьогодні на прес-конференції в УНІАН повідомив портфоліо менеджер Глобального фонду з питань боротьби з ВІЛ/СНІД, туберкульозом та малярією Андреас ТАМБЕРГ.

Він зазначив, що програма боротьби з розповсюдженням ВІЛ/СНІДу в Україні на наступні три роки фінансується Глобальним фондом в рамках вже 6-го раунду. Причому на першу фазу програми – 1 серпня 2007 р. - 31 липня 2009 р. - фінансування становило 29,6 млн. доларів США.

За словами А.ТАМБЕРГА, Глобальний фонд сподівається, що отримання чергової фінансової допомоги дасть можливість Україні розгорнути свої програми боротьби зі СНІДом, що дасть позитивні результати. Представник ГФ зазначив при цьому, що у Фонді задоволені результатами та звітом виконання першої фази програми.

Як йшлося під час прес-конференції, на кінець першої фази зусиллями більше 100 неурядових організацій, які працювали у всіх областях України, було охоплено 240,5 тис. споживачів ін’єкційних наркотиків, 70,7 тис. засуджених, 41,4 тис. жінок комерційного сексу та 24,4 тис. чоловіків, які мають сексуальні стосунки з чоловіками. Згідно зі звітом, станом на серпень ц.р., зокрема, замісну терапію метадоном за підтримки ГФ отримують 4,3 тис. клієнтів в Україні; АРВ-препаратами забезпечені 1,4 тис. пацієнтів; послугами з догляду та підтримки охоплені 24,2 тис. пацієнтів; профілактичним навчанням у притулках та закладах соціально-психологічної реабілітації для дітей та приймальниках-розподільниках охоплено 15,5 тис. дітей.

Разом з тим основними реципієнтами програми є Міжнародний благодійний фонд “Міжнародний альянс з ВІЛ/СНІД в Україні” (Альянс Україна) та ВБО “Всеукраїнська мережа людей, які живуть в ВІЛ/СНІД” (Мережа ЛЖВ). В рамках другої фази виконання програми фінансування буде розподілено: 64,3 млн. дол. - для Альянсу Україна та 39,6 млн. дол. - Мережі ЛЖВ.

Виконавчий директор МБФ «Міжнародний альянс з ВІЛ/СНІД в Україні» Андрій КЛЕПІКОВ зазначив, що головним досягненням програми боротьби та профілактики розповсюдження ВІЛ/СНІДу в Україні, в фінансуванні якої взяв участь Глобальний фонд, є те, що вдалося майже в 40 разів розширити програму лікування антиретровірусною терапією.

“Завдяки цьому досягнуті не лише кількісні показники, але й якісні. Фактично ця програма вплинула на зменшення росту смертності і зменшення захворюваності на СНІД”, - підкреслив виконавчий директор Альянсу Україна.

За його інформацією, нові 100 млн. доларів будуть розподілені так, що основна частина цих коштів – 42% (44,4 млн. дол.) - піде на профілактику серед людей тих груп, де вірогідність інфікування дуже висока. Профілактичними послугами передбачається охопити 60% тих, хто їх потребує. На лікування буде витрачено 24% (24,8 млн. дол.). Це лікування як антиретровірусною терапією, так і замісною терапією. Третій за потужністю компонент – це програма догляду та підтримки людей, в яких тільки-но виявлено ВІЛ-інфекцію і яким необхідно навчитися жити з цим діагнозом – 16% (16,8 млн. дол.). Передбачено охопити такими послугами понад 40 тис. осіб.

А.КЛЕПІКОВ підкреслив, що це практично вперше на профілактику виділяються пріоритетні кошти. “Ми сподіваємось, що саме завдяки такій потужній інтервенції за рахунок Глобального фонду вдасться змінити ситуацію з новими випадками інфікування, перш за все серед тих груп, де епідемія найбільш вирує, а це, в першу чергу, споживачі ін’єкційних наркотиків”, - додав він.

Як зазначалось на прес-конференції, головними завданнями програми на найближчі три роки є охоплення програмами замісної терапії 11 тис. 300 пацієнтів і програма лікування антиретровірусною терапією, до якої залучені люди, хворі на туберкульоз та наркоманію – 6 тис. пацієнтів.

Голова правління ВБО «Всеукраїнська мережа людей, які живуть з ВІЛ», Володимир ЖОВТЯК висловив сподівання, що всі напрацювання неурядових організацій України разом з Глобальним фондом, міжнародною спільнотою будуть сприйняті та підтримані державою, зокрема щодо закупівель антиретровірусних препаратів для лікування ВІЛ-інфекції.