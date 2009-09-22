Ефективний спосіб схуднути - латочка на язиці

Чутки про ефективний новий спосіб схуднення циркулюють в Каліфорнії зовсім не через бажання розповсюдити звістку про чудовий засіб.

Chugay Tongue Patch – це "засіб позбавлення від зайвої ваги, який ніколи не пропонували інші хірурги", так про новинку розповідає сайт центру косметичної хірургії доктора Чугая.

"Латочка" є квадратною сіткою розміром з поштову марку, яка після прикріплення її до язика хірургічним шляхом, робить прийом їжі "дуже важким і болісним".

"Я б сказав, що латочка на язик доктора Чугая служить щоденним нагадуванням про те, що навіть якщо у вашого лікуючого лікаря перед ім`ям стоїть MD (доктор медичних наук), це зовсім не означає, що він відповідає своїй професії", - заявив з приводу "нововведення" канадський лікар-дієтолог Йоні Фрідхофф в інтерв`ю газеті Chicago Tribune.

Біль, що викликається латочкою, примушує пацієнтів переходити на рідку дієту, внаслідок чого вони протягом місяця втрачають до 13 кілограмів. При цьому рідка їжа дозволяє організму одержувати всі необхідні речовини.

На сайті доктора Чугая мовиться, що вже 10 осіб в Каліфорнії зважилися на радикальне лікування.

newsland.ru