У чому цілюща сила волоського горіха?

Горіх волоський, або волоський, починає плодоносити між 5 і 9 роками, а з 10 років він вже дає помітні урожаї. Після 35 років і до глибокої старості, яка наступає в 200-300 (!) років, «пан Волоський» дає дійсно великі урожаї - іноді одне могутнє дерево може подарувати людям до 400 кг горіхів!

У насінні волоського горіха міститься до 74 % висихаючої жирної олії, до 20 % білка, до 7 % вуглеводів, а також аскорбінова кислота, рутини і тіамін. Зовнішня оболонка незрілих плодів містить багато дубильних речовин (25 %), а також від 1 до 3 % аскорбінової кислоти і каротин, завдяки чому незрілі плоди (у фазі утворення драглистого ядра) можуть використовуватися і для приготування особливого дієтичного варення.

...Цілющі властивості цієї рослини були відомі в давнину. В результаті клінічних випробувань було з`ясовано, що водний екстракт з околоплодников і листя волоського горіха має виражений терапевтичний ефект при цілому ряді форм туберкульозу гортані, шкіри, туберкульозному лімфаденіті.

У народній медицині листя волоського горіха застосовували для лікування зубного болю, ревматизму, подагри, у випадках надмірної лактації у годуючих матерів, а також при цинзі, проносі, катарі кишечника, гінекологічних захворюваннях, при стоматиті і ангіні, захворюваннях серця, нирок і сечового міхура, для лікування ран, виразок і фурункулів.

У народі листя вважалося перевіреним ранозагоювальним і протизапальним засобом.

Шкаралупу горіхів використовували при гіпертонії. Настоєм листя або околоплодников жінки фарбували волосся в темний колір.

Необхідно пам`ятати (якщо виникає бажання «повторити тернистий шлях народної медицини»), що передозування загрожує отруєнням, листя токсичне навіть для комах - його, до речі, застосовують як несинтетичний інсектицид. Воно має і фітонцидні властивості, причому впливає навіть на навколишню рослинність: відомо, що під кроною дерев волоського горіха погано ростуть овочі, плодові чагарники, боби і інші рослини.

Зате насіння волоського горіха нешкідливе (хіба що існує небезпека захопитися і об`їстися - але обжерливість шкідлива у всіх випадках, при поїданні будь-яких «дарів природи») і, більш того, дуже корисне. Це чудовий загальнозміцнюючий засіб, що швидко повертає сили після важкої хвороби або ж після важкої фізичної, - та і розумовою теж - праці. Його висока калорійність (1 кг насіння «виробляє» 8500 калорій!) свідчить сама за себе.

Ядерця волоського горіха їдять свіжими (сирими), як ласощі, і сушеними, їх використовують в кондитерському виробництві.

І наприкінці - простій рецепт: «Спортивна суміш». Змішати в приблизно рівних пропорціях мед, подрібнене насіння волоського горіха (без перегородок і твердих осколків), запарені напередодні родзинки (без кісточок) і курагу, яку заздалегідь слід дрібно порізати; запарюючи в кип`ятку інгредієнти, можна включити в склад толокно або геркулес, вівсяні пластівці. Слід з`їдати в день по 2-3 чайних ложки живильної суміші після основного прийому їжі, на десерт. При бажанні можна розбавляти разову порцію гарячим кип`ятком. Зберігати заготовлений про запас цінний продукт краще в холодильнику.

Андрій Рябоконь

digest-news.ru