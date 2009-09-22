Вітамін К - панацея від більшості недуг

Лікарі рекомендують приймати достатню кількість вітаміну, щоб забезпечити своє здоров`я від серцево-судинних захворювань, накопичення солей кальцію в артеріях і нирках і від ламкості кісток, а також від раку. Медики Дослідницького інституту Окленда /США/ проаналізували матеріали сотень статей, починаючи з 1970 року, і зробили висновок, що вітамін К грає важливу роль для профілактичної медицини і оптимального споживання вітамінів і мінералів.

Дефіцит вітаміну К може потягти за собою розвиток таких хронічних хвороб, як серцеві розлади, ракові пухлини і недоумство, зокрема сприяє процесам старіння організму, стверджують клініцисти. Щоб застерегти ймовірність таких хронічних і потенційно смертельних умов, терапевти радять приймати вітамін або у вигляді полівітамінних добавок, або з харчовими продуктами. Основними джерелами вітаміну є зелені листяні овочі /шпинат, кольорова і брюссельська капуста/, пшениця, овес і жито.

Крім того, вітамін К необхідний для згортання крові - близько половини з 16 відомих білків, що відповідають за цей процес, залежить від концентрацій речовини в організмі. Інші білки, також залежні від вітаміну К, відповідають за роботу імунної системи, артерій і стан кісткової маси, пояснюють учені. Мікроелемент життєво необхідний для належного захисту здоров`я і підтримки правильного функціонування всього організму, але, по отриманих результатах, багато людей не одержують достатню кількість вітаміну К з харчуванням. Терапевти переконують регулярно одержувати в раціоні або у формі вітамінів більш як 100 мікрограмів вітаміну К.

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