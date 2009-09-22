У Києві вилучили більш як 8 т неякісної харчової продукції

Ветеринарна міліція з початку вересня вилучила у Києві більше 8 тис. кг неякісної харчової продукції.

Про це УНІАН повідомив Департамент зв`язків з громадськістю МВС України.

За повідомленням, враховуючи небезпеку для населення продукції тваринного походження сумнівної якості та з метою недопущення її використання для виготовлення м’ясних напівфабрикатів і страв, Управлінням ветеринарної міліції з проведення карантинних ветеринарних заходів МВС України спільно з представниками державної служби ветеринарної медицини, санепідемстанції та органів прокуратури з початку вересня проведено перевірки суб’єктів господарювання, які здійснюють свою діяльність у сфері громадського харчування на території міста Києва.

Загалом за цей час було перевірено 73 об’єкти. Як наслідок - до адміністративної відповідальності притягнуто 56 осіб, на порушників накладено штрафів на суму 11,6 тис. грн. (за ознаками ст. 107 КУпАП – 49 громадян, за ознаками ст. 160 КУпАП - 7 громадян). Також винесено 7 приписів.

Значна увага під час перевірок була приділена суб’єктам підприємницької діяльності, які займаються постачанням продуктів харчування до загальноосвітніх навчальних закладів. У більшості загальноосвітніх шкіл, особливо в ліцеях, гімназіях, послуги з харчування дітей (як постачання продуктів, так і приготування їжі) надаються приватними підприємцями, які виграли відповідні тендери. За таких умов директори навчальних закладів не забезпечують у повному обсязі постійний контроль за діяльністю таких підприємств.

В ряді шкіл постачання продуктів харчування здійснюється комунальними підприємствами, а самі їдальні підпорядковані директорам шкіл. У цьому випадку забезпечується подвійний контроль порядку надходження продуктів харчування до школи – спочатку на комунальному підприємстві під час отримання продукції від постачальників, а вдруге – під час завезення до школи.

Однак, як засвідчили перевірки, на території міста Києва продовжують реєструватися факти придбання продуктів харчування для потреб загальноосвітніх шкіл без відповідних документів про якість та безпеку. Крім того, послаблено контроль з боку місцевих органів влади за діяльністю підприємств мережі громадського харчування (у тому числі і тимчасових споруд по виготовленню м’ясних страв), які розташовані в безпосередній близькості до загальноосвітніх шкіл та інших навчальних закладів, або ж безпосередньо на їх території.

За повідомленням, значна увага приділялась і перевіркам тимчасових споруд по виготовленню м’ясних страв, зокрема кіосків з виготовлення курей-гриль та шаурми. Всього перевірено 23 об’єкти зазначеної категорії. Вилучено з обігу близько 300 кг неякісної продукції тваринного походження.

Управління ветеринарної міліції продовжує перевірки пунктів харчування в навчальних закладах, у тому числі й дошкільних, і в інших населених пунктах, а також здійснює заходи з ліквідації стихійної торгівлі на прилеглій до навчальних закладів території.