Кількість хворих на ГРВІ У Донецькій області зросла на 30%

У Донецькій області за минулий тиждень число хворих на гострі респіраторні вірусні інфекції (ОРВІ) виросло на 31,1%, але залишилося нижчим епідемічного порогу на 53,8%.

Як повідомили УНІАН в обласній санітарно-епідеміологічній станції, за тиждень захворіли на ОРВІ 13 тис. 583 жителі області.

«Ці цифри укладаються в тенденцію сезонного зростання захворюваності», - сказали в облСЕС, вказавши, що при вірусологічних дослідженнях наявність вірусів грипу у хворих не відзначається.

В облСЕС додали, що з початку нового навчального року відзначається зростання захворюваності на ОРВІ серед дітей 7-14 років. У той же час епідпоріг для цієї вікової групи в цілому по області теж не перевищений.

В облСЕС акцентували, що з травня 2009 року в Донецькій області в пунктах пропуску через державний кордон проводиться ретельне виявлення хворих на грип або підозрілих на захворювання осіб. Щотижня кордони Донецької області перетинають понад 13 тис. осіб з країн, де реєструються випадки грипу А(Н1N1). В результаті на сьогодні хворих і підозрілих на захворювання за весь період спостереження не виявлено.

В облСЕС також нагадали, що жовтні-листопаді ц.р. в області планується проведення щеплень проти сезонного грипу групам медичного та епідеміологічного ризику за рахунок місцевих бюджетів, засобів підприємств і власних засобів.