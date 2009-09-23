Уперше робот видалив ракову пухлину

Вперше в Аргентині була проведена операція по видаленню ракової пухлини кишечника за допомогою робота-маніпулятора. 68-річна пацієнтка була прооперована минулої п`ятниці і вже у понеділок була виписана і відправилася додому. Через пару тижнів вона зможе повернутися до свого звичного ритму життя.

Як пояснив журналістам директор відділення роботохірургії Родольфо Ортега, основні переваги використання робота-маніпулятора пацієнт відчує в постопераційний період: так час відновлення після такого втручання в п`ять разів менший, ніж після традиційної хірургії. Пацієнт менше страждає від болю і крім того значно знижується ризик хірургічних інфекцій. Сама операція тривала чотири з половиною години, так само як і звичайна, проте при використанні робота не вимагається переливання, оскільки крововтрати значно нижчі.

ami-tass.ru