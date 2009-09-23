Брехню визначають за почерком

Ізраїльські учені виявили, що почерк людини міняється, коли вона бреше. Це дослідження відкриває шлях до розробки нових детекторів брехні, потенційно точніших, ніж засновані на міміці, жестикуляції, русі очей і фізіологічних показниках, повідомляє PhysOrg.

Учені з Університету Хайфи запропонували 34 добровольцям написати по два абзаци, один з яких містив опис реальної події з їх життя, а інший – вигадану історію. Для письма використовувалася система COMPET, що складається з комп`ютерного планшета, бездротового електронного пера з датчиком сили натиску і програми для аналізу введеного тексту.

Порівняння абзаців показало, що при написанні вигаданого тексту добровольці сильніше натискали на перо, робили довші розчерки і писали крупнішими буквами, ніж в "правдивих" абзацах. Швидкість письма не змінювалася. Ці відмінності були невловимі оком, проте легко виявлялися при комп`ютерній обробці.

medportal.ru