Східні рецепти краси

Головний принцип східних spa — більше природних компонентів в косметиці. Багато з них завжди під рукою, і для їх застосування зовсім не потрібно їхати до далекої Азії.

Рисове борошно

Чудово очищає шкіру, м`яко шліфуючи, позбавляючи від старих клітин, вирівнюючи рельєф і колір. До речі, цей китайський пілінг при бажанні можна замінити арабським: помасажувати шкіру кавовою гущею і змити теплою водою. Приголомшливий ефект ви одержите в обох випадках.

Солодкий мигдаль

Олія з нього сприяє оновленню клітин, живить суху шкіру, що в`яне. Без яких-небудь добавок вона може служити прекрасним засобом для зняття макіяжа з очей.

Кокосова олія

Захищає сухе пошкоджене волосся, роблячи його міцним і здоровим. Але головний його козир в тому, що воно закріплює колір забарвлених пасм, додаючи їм блиск. Просто нанесіть олію по всій довжині волосся, залиште на 30–60 хвилин, а потім вимийте шампунем.

Куркума

дезинфікує і усуває запальні висипання на шкірі. Пасту з куркуми (мелений корінець + вода або лимонний сік) слід точково нанести на прищики. Можна також змастити нею порізи, ранки і садна — вони швидше заживуть, і шкіра засяє здоров`ям.

Хна

зміцнює не тільки волосся, але і ламкі нігті, що шаруються. Щоб зробити їх гладенькими, одну столову ложку хни розчиніть в склянці теплої води і потримайте в ній кінчики пальців 10–15 хвилин.

natali.ua