У чому цінність обліпихи?

Обліпиха зміцнює весь організм. Оскільки шипшина — чемпіон за змістом вітаміну С, то обліпиха — чемпіон серед рослин за змістом вітамінів А і Е. Також в ній в достатній кількості є і інші потрібні вітаміни — С, група В, Р, а також 15 мікроелементів. Завдяки цим запасам вона вважається однією з найкорисніших лікарських рослин в світі. Загальний ефект — плоди обліпихи перешкоджають старінню, зміцнюють імунітет, припиняють запалення, загоюють рани.

Як вживати? Максимум корисностей можна одержати, приготувавши олію обліпихи. Для цього зберіть стиглі плоди, дайте їм висохнути. Потім подрібніть їх і залийте рівною за об`ємом кількістю рослинної олії, ретельно перемішайте і витримайте добу в нагрітій духовці або на водяній бані при температурі не вище 60 °С. Після цього відіжміть суміш через капроновий мішечок, а одержану олію змішайте з новою порцією подрібнених сухих плодів і повторіть всю процедуру спочатку. Найвища якість олії обліпихи виходить після триразового повторення операції. Приймайте олію всередину по 1 ч. л. 2-3 рази на день за 30-40 хвилин до їжі.

Протипоказання: холецистит, панкреатит, сечокам`яна хвороба, викликана каменями-уратами.

segodnya.ua