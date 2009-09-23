Фармацевти пікетують Кабмін з вимогою звільнити Падалку

З усіх регіонів України

Фармацевти пікетують Кабінет міністрів з вимогою звільнити голову Державної інспекції з контролю якості лікарських засобів Геннадія ПАДАЛКУ. Як повідомили УНІАН у правоохоронних органах, в акції беруть участь близько 700 осіб. Учасники акції тримають гасла: «Один мільярд народних гривень = корупційний «збір» Держлікінспекції Г.Падалки», «Пенсіонерам доступні ліки», «Ціни на ліки звільнити від корупції», «Зачинена аптека + безробітний фармацевт = хворі українці». У акції беруть участь фармацевти зі Львова, Харкова, Черкас, Криму, Чернівців, Миколаєва та Одеси.

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