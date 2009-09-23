Як із "сови" перетворитися на "жайворонка"

Для багатьох перехід від переконаної сови до жайворонка став просто знахідкою, і ось чому:

1. Уранішні ритуали. Рано вранці у вас є час на те, щоб привітати новий день і подякувати за все, що у вас є. Вам пощастило, у вас є безцінний дар людського життя, і негоже витрачати його даремно. Користуйтеся всіма засобами, щоб розвинути себе, відкрийте своє серце людям, не говоріть поганого.

2. Відмінний початок. Встати раніше і зробити все спокійно - набагато краще, ніж проспати, схопитися, ледве прокинувшись, скрізь запізнитися і приїхати на роботу злим на весь білий світ.

3. Тиша. Ніяких крикливих дітей, футбольних м`ячів, машин, телевізора. Ранній ранок - найтихіший і найспокійніший час доби, просто блаженство.

4. Світанок. Люди, які пізно встають, упускають світанок - один з найкавщих дарів природи. Кому не подобається дивитися, як синє опівнічне небо яснішає, яскраві тони починають просочуватися в небо, і все забарвлене в неймовірні кольори? Можна робити пробіжку в цей час, насолоджуючись прекрасним виглядом і тишею.

4. Сніданок. Вставайте раніше, і у вас буде достатньо часу для найголовнішого прийому їжі. Ви відмінно відчуватимете себе і вам не доведеться перекушувати на роботі.

6. Заняття. Звичайно, займатися спортом можна і протягом дня, і після роботи, це приносить не менше задоволення. Проте вранці вашим вправам не заважатимуть інші справи, у вас з`явиться більше шансів робити це регулярно.

7. Продуктивність. Ранок для багатьох - найпродуктивніший час доби. Якщо переробити всі справи вранці, поки ніщо не відволікає, вечір буде вільним.

8. Планування. Саме вранці, перш ніж ви почнете робити свої справи, краще подумати про свої цілі і про те, що потрібно зробити сьогодні - і, звичайно, почати робити це.

9. Поїздка на роботу. Чим раніше ви вийдете, тим легше і приємніше буде їхати на роботу, поки немає пробок. Або їдьте на велосипеді.

10. Зустрічі. Уранішні зустрічі краще вдаються, якщо ви рано встаєте. Запізнення може образити людину, а якщо приїдете завчасно, ви зобов`яжете її цим. До того ж, у вас буде час на підготовку.

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