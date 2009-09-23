З опіками госпіталізовано 6 постраждалих від пожежі на ринку

У Дніпропетровську шістьох осіб госпіталізовано в результаті пожежі на ринку «Слов`янський».

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив журналістам начальник Головного управління Міністерства з питань надзвичайних ситуацій у Дніпропетровській області Віктор БУТКІВСЬКИЙ.

За його совами, постраждалі отримали опіки. Це продавці ринку, які намагалися врятувати свій товар.

В.БУТКІВСЬКИЙ зазначив, що причина пожежі на ринку наразі не встановлена. За попередніми даними, це могло бути загоряння.

Він також повідомив, що до гасінні пожежі залучено 22 одиниці техніки, понад 300 рятувальників.

Міліція звернулася до населення міста з проханням повідомити, хто з близьких та родичів працівників ринку «Слов`янський» тривалий час не виходить на телефонний зв`язок.

Як повідомляв УНІАН, речовий ринок «Слов’янський», пожежа на якому розпочалася сьогодні близько 16-ї години, згорів повністю.

Пожежі присвоєно 5-й ранг – найскладніший та найнебезпечніший ранг пожежі.

Підрозділам МНС вдалося локалізувати вогонь лише на території ринку «Слов’янський», який займає площу понад 12 тис. квадратних метрів. Локалізація пожежі в даному випадку важлива, оскільки ринок знаходиться в щільній забудові міста неподалік житлових будинків і автозаправної станції.