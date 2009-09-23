4 продукти, які збережуть фігуру

Якими б методами ви не прагнули підтримувати свою фігуру, молодість і красу, слід включати в свій денний раціон чотири заповітні продукти, які допоможуть вам зберегти бажане. Причому, абсолютно не важливо, чи виснажуєте ви себе дієтами або ж харчуєтеся в звичному для вас режимі. Як пише zdorovja.com.ua, ці продукти не є дорогими делікатесами, вони доступні за ціною, і придбати їх можна в будь-якому магазині. Це наступні продукти: крупа вівсяна, рослинна нерафінована олія, капуста, чорниця. Тепер же давайте зупинимося на кожному найменуванні окремо і з`ясуємо, в чому ж полягає унікальність кожного з них. Вівсянка - багата клітковиною, і при цьому є якнайкращим джерелом споживання необхідних організму речовин, таких як бурштинова кислота і білок. У сирому вигляді вівсянка дуже корисна, її можна включати до складу салатів або ж додавати при приготуванні різних страв з інших каш. Рослинна нерафінована олія дуже необхідна і корисна для нашого організму. Вживаючи таку олію, ви задовольните потребу організму в таких жирних кислотах, як Омега-3 і Омега-6, і вітамін Е, який необхідний для здоров`я, еластичності і пружності шкіри, а також сприяє зниженню холестерину в крові.

Капуста - має високий вміст клітковини, вітаміну С і інших корисних речовин, деякі з яких беруть участь в процесах, які направлені на запобігання захворюванню раком. Тільки одна порція приготованої з капусти страви, містить в собі до ста міллітрів антиканцерогенів. Чорниця не належить до солодких ягід, а ось необхідною організму клітковиною вона достатньо багата. З цієї причини чорницю можна сміливо використовувати як смачний десерт.

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