Ознаки позаматкової вагітності
Діагностується складно
Останнім часом фахівці-гінекологи реєструють все більше випадків позаматкової вагітності.
До основних симптомів позаматкової вагітності можна віднести:
- Нудоту
- Кров`яні виділення з піхви (порожнини матки) темно-червоного або навіть коричневого кольору. Виділення можуть бути непостійними.
- Гострі, сильні тазові болі (болі в тазу або внизу живота).
- Болі в молочних залозах.
- Необхідно відзначити, що остання менструація може наступити в строк, але протікати не так як завжди, вона може бути неповною або «мізерною».
Якщо позаматкова вагітність не була виявлена в строк, то можуть виникнути наступні вже пізні симптоми позаматкової вагітності:
- Різкий, сильний больовий шок і колапс, які можуть виникнути через розрив матки (маткової труби) і згодом через рясну кровотечу в черевну порожнину і порожнину малого тазу.
Дуже небезпечно доводити позаматкову вагітність до такої стадії, це може привести у ряді випадків до видалення матки або навіть до летального результату. Необхідно при первинних (перших) ознаках позаматкової вагітності негайно звернутися до лікаря-гінеколога.