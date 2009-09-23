Лікує корисна тала вода

Свіжа тала вода дійсно оздоровлює організм людини і підвищує імунітет. Вживання талої води сприяє омолоджуванню організму. Такі чудодійні властивості має тала вода, тому що її структура схожа із структурою протоплазми наших клітин. Потрібно пам`ятати, що лікувальні властивості талої води зберігаються до 5-6 годин.

Одержати талу воду можна, заморожуючи чисту дистильовану воду або ж і звичайну воду в морозильній камері холодильника.

Для профілактики і лікування судинних розладів, застосовують по 2-3 склянки холодної талої води (можна з шматочками льоду). Першу склянку випивають рано вранці за годину до їди, інші - протягом дня, за годину до чергового прийому їжі. Достатня доза, що надає лікувальний ефект, - 10 грам талої води на 1 кг ваги. Тобто при вазі 70 кг потрібно випивати не менше 700 грам талої води. У ряді випадків дозу слід збільшити (якщо хвороба задавнена, при ожирінні, порушенні обміну речовин).

Тим, хто страждає від головних болів, гіпертонії, а також всім, хто хоче продовжити молодість і зберегти здоров`я рекомендують частіше пити талу воду.

Тала вода не тільки підвищує фізичні ресурси організму, але і уповільнює процеси старіння, перешкоджаючи зменшенню вмісту води в клітинах, яке зазвичай відбувається в старечому віці. Люди старше сорока років відзначають, що вживання талої води полегшує роботу внутрішніх органів людини, впливає на склад крові, що забезпечує повноцінну роботу серцево-судинної системи, нервової системи, нормалізує роботу м`язів, покращує загальне самопочуття.

Даючи людському організму додаткову енергію, тала вода знижує стомлюваність, дозволяє обходитися меншим, ніж зазвичай, кількістю пищи і тривалістю сну, помітно стимулюються життєві процеси, особливо це виявляється в підвищенні опору організму, як вірусним захворюванням, так і раку.

Відновлюється імунна система, пожвавлюється і омолоджується організм. У прооперованих хворих швидше йде загоєння ран і процес одужання. Люди, які п`ють талу воду під час голодування, практично не відчувають відчуття голоду. Набагато легше голодувати і утамовувати відчуття голоду за допомогою талої води. З цих же причин, що кидають палити, я завжди раджу не набивати шлунок різною нісенітницею, а протягом дня пити талу воду. У такому разі не набирається зайва вага і відмінно очищає організм від наслідків куріння.

Тала вода також позитивно впливає на процеси мозку, оскільки мозок складається практично з води - 80%. Тому, приймаючи талу воду, поліпшується пам`ять, уважність, зосередженість, сприйнятливість до нової інформації, підвищується життєдіяльність і працездатність.

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