Дітям без проблем продають алкогольні напої та цигарки

Прокуратура Києва заявляє про значні порушення суб’єктами господарювання встановлених правил продажу алкогольних та тютюнових виробів неповнолітнім та наполягає на необхідності посилити відповідальність за продаж їм алкогольних напоїв та цигарок.

Як повідомили УНІАН у прес-службі відомства, спільні перевірки органів прокуратури та кримінальної міліції у справах дітей, проведені за дорученням прокурора столиці Євгена БЛАЖІВСЬКОГО, засвідчили, що підприємці ганебно продовжують збагачуватися за рахунок здоров’я дітей.

Лише протягом двох днів вересня було зафіксовано 23 випадки реалізації алкогольних напоїв та тютюнових виробів дітям. Загалом з початку року правоохоронними органами Києва виявлено понад 400 фактів продажу неповнолітнім алкоголю та цигарок, винних осіб притягнуто до адміністративної відповідальності. Проте розмір відповідного штрафу, який наразі становить 19 грн., не стримує підприємців від порушення вимог законодавства.

Також викликає велику стурбованість той факт, що магазини та кіоски розміщуються в безпосередній близькості до навчальних закладів, хоча рішенням Київської міської ради від 25 грудня 2008 року визначено, що такі об’єкти повинні бути розташовані не менш, ніж за 100 метрів від закладу освіти.

Наприклад, у Деснянському районі, по вул. Закревського, 35-Б, в 10 метрах від школи №238 виявлено МАФ, в якому продавали алкогольні напої та цигарки. У тому ж районі виявлено ще сім таких кіосків біля шкіл, у Подільському – три, у Голосіївському – два, у Святошинському та Шевченківському – по одному МАФу. Крім того, перевіркою виявлено три факти торгівлі алкогольними виробами без відповідної ліцензії.

А на вул. Бальзака, 44 «наливайка» працювала біля дитячого майданчика. Дізнавшись про це із повідомлення ЗМІ, прокуратура столиці негайно організувала перевірку, за результатами якої до Державної податкової адміністрації в м. Києві внесено протест із вимогою скасувати ліцензію, видану власнику торговельної точки з порушенням вимог законодавства.

Лише минулого року, зазначають правоохоронці, в столиці підлітки у стані сп’яніння вчинили 110 злочинів. Прокуратура міста наполягає на необхідності посилити відповідальність за продаж їм алкогольних напоїв та цигарок і з цією метою готує документи реагування та лист до Генеральної прокуратури України із пропозицією поставити перед суб’єктами законодавчої ініціативи питання про внесення змін до відповідних нормативно-правових актів.

Разом із тим прокуратура столиці доручила Кримінальній міліції у справах дітей активізувати роботу із виявлення порушень у порядку продажу алкоголю та тютюну та притягнення винних осіб до відповідальності.