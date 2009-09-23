У Китаї почали робити масові щеплення від нового грипу

У понеділок, 21 вересня, в Китаї розпочалася кампанія з вакцинації населення проти грипу A/H1N1.

Першим щеплення зробили міністрові охорони здоров`я Чень Чжу. Потім прищепили китайських школярів, які братимуть участь в урочистому марші з нагоди 60-річчя КНР. Коли черга дійде до простих жителів Піднебесної, поки не повідомляється.

Про успішне завершення клінічних випробувань вакцини КНР оголосила 15 серпня. Препарат було випробувано на 1614 добровольцях у віці від трьох років. У всіх пацієнтів з`явилася імунна реакція, а в їхній крові були виявлені антитіла, здатні протистояти вірусу грипу A/H1N1.

Як стало відомо, препарат розроблений корпорацією SINOVAC. За словами представника фармацевтичної компанії, її вакцина проти грипу A/H1N1 стала першою в світі, яка пройшла клінічні випробування.

Медики розраховують до початку жовтня цього року прищепити всіх представників груп ризику.

Обсяг виробництва вакцини планується довести до 360 мільйонів доз на рік.

Усього на боротьбу з розповсюдженням нового грипу центральна влада країни ухвалила виділити 5 мільярдів юанів ($725 мільйонів).

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