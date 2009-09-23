Як позбутися хропіння?

Тривале хропіння може викликати апное, яке приводить до зупинки дихання під час сну. І фахівці клініки Мейо /США/ склали список керівних порад, як найефективніше уникнути нічного хропіння.

За словами медиків, найчастіше хропуть люди із зайвою вагою через звуження дихальних шляхів, тому перше правило в боротьбі з хропінням – схуднути. По-друге, слід уникати алкоголю, оскільки прийом спиртних напоїв сприяє надмірному розслабленню м`язів горла під час сну. Закладеність носа також приводить до хропіння, тому при такій проблемі треба користуватися спеціальними аерозолями для полегшення дихання, говорять лікарі. Терапевти звертають увагу і на положення тіла під час засипання: якщо ви весь час спите на спині, підвищується ймовірність провисання язика і звуження дихальних шляхів. Для дієвої боротьби з хропінням також важливо відмовитися від куріння: доведено, що курці хропуть частіше унаслідок розвинених проблем з диханням.

Медики стверджують, що до хірургічних процедур для запобігання хропінню слід вдаватися тільки в крайніх випадках, оскільки подібні операції можуть мати ускладнення, і, як правило, тільки в 50% випадків після хірургії хропіння зникає назовсім.

ami-tass.ru